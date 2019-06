Sem Farfán, Peru realiza 1º treino após goleada para o Brasil e aguarda rival

24/06/2019 | 13:40



Depois de sofrer a goleada por 5 a 0 para o Brasil no sábado e ficar na torcida no domingo por uma derrota do Paraguai, que aconteceu em Salvador para a Colômbia, para obter a classificação às quartas de final da Copa América como um dos melhores terceiros colocados, a seleção do Peru realizou na manhã desta segunda-feira o seu primeiro treinamento já visando o jogo decisivo.

No estádio do Pacaembu, em São Paulo, o técnico argentino Ricardo Gareca trabalhou mais com os jogadores reservas, já que os titulares apenas correram em volta do gramado e fizeram uma atividade física mais leve. Os três goleiros da seleção treinaram em separado dos demais atletas.

Quem não apareceu no gramado foi o meia Jéfferson Farfán, um dos maiores destaques da seleção peruano, que foi poupado por conta do desgaste muscular. O zagueiro Carlos Zambrano e o atacante Raúl Ruidíaz também preocupam a comissão técnica para a partida neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O segundo ainda nem entrou em campo nesta Copa América.

O adversário do Peru nas quartas de final ainda não está definido. Ele sairá na noite desta segunda-feira com a definição do Grupo C e será o primeiro colocado desta chave: Chile ou Uruguai. Os chilenos lideram com seis pontos e jogam pelo empate contra os uruguaios, que têm quatro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.