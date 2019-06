Trump assina decreto para impor sanções adicionais a Irã

24/06/2019 | 13:17



O presidente americano, Donald Trump, assinou há pouco um decreto que impõe sanções financeiras adicionais ao Irã. A medida é uma "resposta forte e proporcional" às ofensivas de Teerã e tem como alvo o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e seu gabinete, que, segundo Trump, são responsáveis pela "conduta hostil" do regime.

Em fala na Casa Branca a repórteres, Trump acrescentou que "não queremos conflito com o Irã nem com qualquer outro país", e destacou estar "ansioso" pelo momento em que as sanções impostas hoje serão retiradas, o que dependerá da mudança de postura do país persa. Segundo o presidente americano, o Irã espalha "o terror".

"Vamos continuar aumentando a pressão contra Teerã até o regime abandonar medidas perigosas", destacou o republicano. Ele voltou a criticar o acordo nuclear feito com o Irã em 2015, deixado pelos EUA, classificando-o como "um desastre". "Não estava cumprindo o que deveria", disse. "O Irã é capaz de fazer armas nucleares e isso é inaceitável", afirmou Trump.