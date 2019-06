Melhor amigo de príncipe William pede professora de príncipe George em casamento

24/06/2019 | 13:10



Parece que o príncipe George e a princesa Charlotte já têm presença marcada como pajem e dama de honra em mais um casamento. Isso porque, segundo o Sunday Times, a professora do menino está noiva do melhor amigo de príncipe William!

Lucy Lanigan-O'Keeffe, professora assistente na Thomas's Battersea School, local em que George está matriculado, foi pedida em casamento nesta semana por Thomas van Straubenzee, um amigo de infância de seu pai, o príncipe William. A relação dos dois é tão próxima que ele, inclusive, também é padrinho da filha do Duque de Cambridge com Kate Middleton.

De acordo com a publicação, William poderá ser um dos anfitriões do casamento - aquele que cumprimenta os convidados e escolta as pessoas para seus lugares - e seus filhos, exceto o pequeno Louis, devem ser o pajem e a dama de honra. Thomas e seu irmão Charlie van Straubenzee frequentaram a Ludgrove School em Berkshire, na Inglaterra, com os dois príncipes, William e Harry.

O jornal ainda revelou que as chances de Charlie ser padrinho de Archie, primeiro filho do Duque de Sussex e Meghan Markle, que deve ser batizado em julho, são grandes.