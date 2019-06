Wilmer Valderrama e Joe Jonas se reúnem para casamento do cantor e internautas não perdoam: Eu imagino a Demi vendo isso

24/06/2019 | 13:10



Sophie Turner e Joe Jonas estão em Paris, na França, para realizarem sua segunda cerimônia de casamento! Apesar de o casal de pombinhos ter postado alguns cliques românticos na cidade, o que tem chamado mesmo a atenção é a lista de convidados do casamento! Isso porque, segundo o que o Just Jared compartilhou nas redes sociais, dentre os sortudos que poderão ver Joe e Sophie dizendo sim pela segunda vez está Wilmer Valderrama - que, assim como o cantor, viveu um relacionamento com Demi Lovato!

A publicação compartilhou em seu Instagram fotos em que o ator aparece andando pela cidade com sua namorada Amanda Pacheco e também com Nick e Joe Jonas, que estava acompanhado da própria Sophie.

E nos comentários, o que não faltaram foram menções ao fato de Joe e Wilmer serem ex de Demi:

Eu imagino a Demi vendo isso.

Quando seus ex-namorados e o cara que você deixou na zona da amizade se reúnem junto das atuais deles. Que coisa.

Quem pensa que essa lista de convidados não poderia causar mais polêmica, se enganou! O Doutor Phil, famoso médico dos Estados Unidos que possui um programa do qual a própria Sophie já participou, comentou em uma foto da atriz entregando que ele é um dos convidados da cerimônia e também revelando, possivelmente, quando o casamento acontecerá:

Calminha agora! Uma semana para eu ir. Vejo vocês no casamento, sendo que o comentário foi postado nas redes no último fim de semana.