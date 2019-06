Suzuki Vitara é carro importado que menos desvaloriza; veja a lista completa

Da Redação, com assessoria



O Brasil é um dos maiores produtores de veículos do mundo, com diversas fabricantes do ramo. Mesmo com a larga variedade nacional, o País recebe muitos carros importados. A KBB Brasil, especialista em preços de carros, levantou as versões completas dos modelos importados que mais e menos depreciaram entre os meses de abril de 2018 e 2019.

O levantamento considera os carros importados mais vendidos no mês abril de 2019, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (ABEIFA). Apenas automóveis com valor de 0 km em abril de 2018 foram selecionados para o estudo.

Carros importados menos depreciados

A análise de veículos importados menos depreciados começa com o baixo índice do Suzuki Vitara, com uma redução de valor de apenas 2,48%. Em seguida, destacam-se duas versões da montadora inglesa Jaguar: o E-Pace P300 R-DYNAMIC SE 2.0 turbo e o F-Pace S 3.0 V6, com uma queda de 5,95% e 6,34%, respectivamente.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Depreciação: 1º ano de uso SUZUKI VITARA SUV/Crossover 4P 4SPORT 4X4 1.4 16V TB AT Automático R$ 112.000 R$ 109.226 -2,48% JAGUAR E-PACE SUV/Crossover 4P P300 R-DYNAMIC SE 2.0 TB Automático R$ 254.580 R$ 239.421 -5,95% JAGUAR F-PACE SUV/Crossover 4P S 3.0 V6 S/C Automático R$ 408.500 R$ 382.592 -6,34% VOLVO XC40 SUV/Crossover 4P R-DESIGN T5 2.0 TB Automático R$ 209.950 R$ 194.435 -7,39% JAC T40 SUV/Crossover 4P 1.5 16V FLEX Mecânico R$ 60.000 R$ 54.490 -9,18% KIA SPORTAGE SUV/Crossover 4P EX P.255 2.0 16V FLEX Automático R$ 142.990 R$ 129.144 -9,68% LAND ROVER RANGE ROVER VELAR SUV/Crossover 4P R-DYNAMIC HSE 3.0 V6 SUPERCHARGED Automático R$ 445.500 R$ 399.475 -10,33% VOLVO XC60 SUV/Crossover 4P R-DESIGN T5 2.0 TB Automático R$ 269.950 R$ 241.984 -10,36% SUZUKI S-CROSS SUV/Crossover 4P 2WD 4STYLE 1.4 16V TB CVT Automático R$ 109.000 R$ 97.113 -10,91%

Carros importados que mais desvalorizam

O Volvo V40 R-Design T5 Drive-E 2.0 foi o carro importado que mais desvalorizou durante o período. A taxa de depreciação foi de 22,63% após um ano de uso. O BMW X3 SUV/Crossover 4P M40i 3.0 TB Automático ficou em segundo lugar com uma queda de 21,21% em seu preço.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Depreciação: 1º ano de uso VOLVO V40 Hatchback 4P R-DESIGN T5 Drive-E 2.0 TB AT Automático R$ 176.000 R$ 136.175 -22,63% BMW X3 SUV/Crossover 4P M40i 3.0 TB Automático R$ 397.950 R$ 313.541 -21,21% BMW SÉRIE 5 Sedan4P 540i M SPORT 3.0 TB Automático R$ 411.950 R$ 338.653 -17,79% KIA SORENTO SUV/Crossover 4P EX S.556 3.3 V6 7L Automático R$ 210.000 R$ 176.811 -15,80% MINI COUNTRYMAN Hatchback 4P COOPER S 2.0 16V TB Automático R$ 170.990 R$ 144.377 -15,56% KIA CERATO Sedan 4P SX E.395 1.6 16V FLEX Automático R$ 79.990 R$ 68.754 -14,05% BMW X5 SUV/Crossover 4P M 4.4 V8 Automático R$ 648.950 R$ 567.022 -12,62% VOLVO XC90 SUV/Crossover 4P EXCELLENCE T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 Automático R$ 537.950 R$ 470.200 -12,59% BMW X2 SUV/Crossover 4P sDrive20i M SPORT X 2.0 TB Embreagem Automatizada R$ 246.950 R$ 217.828 -11,79%

Carros mais vendidos do Brasil

Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 97.411 unidades Foto: Divulgação 2º- Ford Ka: 61.085 unidades Foto: Divulgação 3º- Hyundai HB20: 44.852 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 34.780 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 32.642 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 31.648 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 29.893 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 28.675 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 27.141 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 26.600 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 23.680 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 22.956 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 21.736 unidades Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 21.173 unidades Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 21.128 unidades Foto: Divulgação 16º- Honda HR-V: 19.801 unidades Foto: Divulgação 17º- Hyundai Creta: 19.611 unidades Foto: Divulgação 18º- Renault Sandero: 19.359 unidades Foto: Divulgação 19º- Volkswagen Virtus: 18.261 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Fox: 18.162 unidades Foto: Divulgação 21º- Toyota Hilux: 17.781 unidades Foto: Divulgação 22º- Volkswagen Saveiro: 15.732 unidades Foto: Divulgação 23º- Toyota Yaris: 15.169 unidades Foto: Divulgação 24º- Hyundai HB20S: 13.211 unidades Foto: Divulgação 25º- Ford EcoSport: 13.049 unidades Foto: Divulgação 26º- Volkswagen Voyage: 12.806 unidades Foto: Divulgação 27º- Toyota Yaris Sedan: 12.781 unidades Foto: Divulgação 28º- Honda Fit: 11.443 unidades Foto: Divulgação 29º- Honda Civic: 11.248 unidades Foto: Divulgação 30º - Chevrolet S10: 11.244 unidades