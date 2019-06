Cibercriminosos usam calendário no celular para dar golpes

Constatou-se que as várias notificações não solicitadas nos calendários que foram detectadas ao longo do mês de maio são resultado de uma onda de spams sofisticados enviados por golpistas. Os e-mails exploravam um recurso padrão comum para quem usa o Gmail no celular: a adição e notificação automáticas de convites do calendário. A fraude começa com o envio de um convite de calendário não solicitado contendo um link para uma página falsa. Uma notificação pop-up aparece na tela inicial do smartphone e o usuário é incentivado a clicar no link.

Na maioria dos casos observados, o usuário foi redirecionado para um site onde havia um questionário simples e um prêmio em dinheiro. Para recebê-lo, a vítima precisa fazer um pagamento “de correção”, fornecendo informações pessoais e do cartão de crédito, como nome, número de telefone e endereço. Esses dados vão diretamente para os golpistas, que os utilizam para roubar dinheiro ou sua identidade.

“O “golpe do calendário” é um esquema muito eficiente, pois as pessoas já se acostumaram mais ou menos a receber spam por e-mail ou em mensagens instantâneas e não confiam mais neles. Porém, isso talvez não aconteça quando se trata do aplicativo Agenda, cuja principal finalidade é organizar informações e não as transferir. Até o momento, o texto das amostras que observamos apresenta uma oferta claramente estranha, mas, na realidade, todos os esquemas tornam-se mais elaborados e eficientes com o passar do tempo. A boa notícia é que não é necessária nenhuma precaução sofisticada para evitar esse golpe. É possível desativar facilmente o recurso nas configurações do calendário”, explica Maria Vergelis, pesquisadora de segurança da Kaspersky.