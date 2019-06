Do Dgabc.com.br



24/06/2019 | 11:25



No fim da tarde deste domingo (23), o empresário e ex-vereador Dárcio Caselli, foi baleado na Rua Jequitinhonha, altura do número 202, no Campestre, em Santo André.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Mário Covas. Na manhã desta segunda-feira (24), a asessoria da Secretaria de Saúde do Estado confirmou que ele deu entrada por volta das 18h20 com ferimento a bala, passou por cirurgia e seu quadro é estável, porém grave.