Como viajar nas férias de julho sem comprometer as finanças

Redação



24/06/2019 | 11:18

Alguns pais costumam se planejar para aproveitar as férias de julho em família. O problema é que, muitas vezes, as coisas podem fugir do controle econômico. Parques de diversão, idas ao shopping, lanchonetes, viagens, além das programações especiais de férias, podem extrapolar o orçamento e trazer surpresas desagradáveis na volta às aulas.

Como se planejar nas férias

Veja dicas para curtir as férias de julho sem comprometer as finanças:

Decisão dos sonhos

Estabelecer metas e decidir quais sonhos serão realizados durante as férias são dois passos muito importantes para se planejar financeiramente e tirar projetos do papel. Independentemente do tamanho desse sonho, o planejamento é essencial para que os gastos não ultrapassem o orçamento disponível.

Para que isso aconteça de forma organizada, vale a pena reunir os integrantes da família em uma reunião descontraída, com a participação e consideração das ideias de todos.

Pesquise para poupar

Depois da definição do que cada um deseja, fazer uma boa pesquisa para encontrar passeios mais em conta é a melhor saída. No caso de pacotes de viagens, passagens e hospedagens nos dias de semana costumam ser mais baratas. Além disso, vale ficar atento aos dias de entrada mais barata em cinemas e teatros.

Incentive as crianças

As férias também podem ser uma ótima oportunidade para introduzir a educação financeira na vida dos filhos. Para isso, nada melhor do que o incentivo de realizar o sonho das férias, seja ele uma viagem, uma ida até um parque de diversões ou até mesmo um passeio com os amigos.

Ações simples e que fazem diferença nas contas do mês, como tomar banhos menos demorados para economizar energia e água, reciclar o lixo ou lembrar de apagar as luzes, podem ajudar a criar um pensamento mais sustentável. De quebra, elas também contribuem para a realização da economia para uma futura viagem.

Divirta-se muito gastando pouco

Existem muitas atividades que podem garantir diversão sem gastar muito ou quase nada. Entre elas, piquenique no parque, passeio de bicicleta, dia da leitura, noite do pijama, sessão de cinema em casa ou outras possibilidades.

Lugares para visitar em 2019

O jornal americano “New York Times” seleciona anualmente os 50 melhores lugares para visitar ao redor do planeta. Neste ano, Salvador, na Bahia, desponta como um dos principais destinos turísticos. Confira a lista completa: