Ludmilla brilha como Rihanna no Show dos Famosos e fãs relembram estreia da cantora na TV

24/06/2019 | 11:11



Ludmilla segue arrasando no Show dos Famosos! Na noite do último domingo, dia 23, a cantora interpretou Rihanna, uma de suas grandes referências na carreira. Com a música We Found Love, a funkeira levou a plateia e os jurados do quadro do Domingão do Faustão ao delírio, recebendo nota dez de todos eles.

- Eu realmente fico de boca aberta contigo. Minha vontade era te levar pra casa. Eu acho que você vai além de simplesmente homenagear e interpretar. É uma coisa tão orgânica. Você se apropria da música com tanto talento e eu fico de boca aberta, elogiou Miguel Falabella.

Depois de abrir as apresentações da noite, a cantora explicou como foi encarnar Rihanna no palco:

- A coisa mais difícil foi dançar, a Rihanna fica bem calma e eu estava aqui me segurando. Sou muito fã da Rihanna desde sempre, é uma das minhas divas, revelou ela.

Nas redes sociais os fãs de Ludmilla também comemoraram o desempenho da beldade no quadro e aproveitaram para relembrar que ela se apresentou na televisão pela primeira vez com a mesma música, em 2012. O vídeo do momento, claro, viralizou no Instagram e muita gente tirou onda com o flashback:

Meu Deus, a evolução!, brincou um fã.

Provas de como o mundo da voltas, disse outro.

A Ludmilla mirou na Rihanna e acertou na MC Beyoncé, que no caso é ela mesma antes do rika vírus, comentou outro internauta.

Mas a cantora não foi a única a arrasar na apresentação! Diogo Nogueira também foi destaque durante a noite e ganhou nota dez dos três jurados depois de interpretar Nelson Gonçalves com a música A Volta do Boêmio.

- É muito difícil homenagear um personagem que você tem admiração e um respeito muito grande e não deixar essa emoção te dominar. Você tem que fazer com que as pessoas se emocionem com o personagem, disse ele sobre a escolha de sua interpretação.

Claudia Raia não deixou de falar sobre as dificuldades citadas por Diogo e aproveitou para elogiá-lo:

- Você é uma surpresa! Que bom que você trouxe o Nelson Gonçalves. Que bom que estamos falando desse grande intérprete, dessa grande voz de novo através da sua voz. E o que você disse é muito importante. A grande interpretação não é aquela que já vem emocionada, é aquela que segura a emoção para que o público se emocione. E é exatamente isso que você fez com a gente hoje. Você é um belo 'barítono'. Para quem não sabe em casa, é uma voz muito bonita e muito rara.

Danielle Winits homenageou o Boy George com a música Karma Chameleon e recebeu dos três jurados a nota 9.9. Em seguida, foi a vez de Hugo Bonemer que escolheu interpretar Lulu Santos. O ator apenas não recebeu nota dez de Boninho, um dos mais exigentes da bancada de jurados, que lhe deu nota 9.8.