Obituário - 24 de junho de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/06/2019 | 11:05



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 20 de junho

Irene Petrosinas Odlevac, 98. Natural da Lituânia. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabet Erhardt, 99. Natural da Romênia. Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Encarnação Fernandes Silva, 96. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Graciete Ferreira Marta, 76. Natural de Portugal. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Ferreira de Arruda, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Santo André, sexta-feira, dia 21 de junho

Luiz Bigliazzi, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Benedicta Bernardi, 88. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nayr Pontelli Passareli, 88. Natural de Marcondésia, distrito de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Décio Imene, 86. Natural de Itu (SP). Residia no Jardim das monções, em Santo André Dia 21. Cemitério Municipal de Itu (SP).

Helena Piperno, 84. Natural de Iacanga (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miguel Jacinto, 81. Natural de Munhóz (MG). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Luisa Gonzalez Ojeda, 80. Natural da Espanha. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Neide Souza da Silva, 79. Natural de Caraí (MG). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Canassa, 79. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Lúcio Pereira, 78. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Vale da Paz, em Diadema.

Celcinio Morais, 74. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro dos Reis, 73. Natural de Rolândia (PR). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Souza da Silva, 71. Natural de Guarabira (PB). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Alves de Souza, 68. Natural de Crateús (CE). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 22 de junho

Albertina Costa Almeida, 84. Natural de Portugal. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 12 de junho

Davilson Parra, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Paramount, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Simone Bandeira Lopes, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 13 de junho

Antonio Monge Fernandes, 84. Natural da Espanha. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Dora Momesso, 82. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Arnaldo Luiz Rodrigues, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Senhorinha, em Juquitiba (SP). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 14 de junho

Mauricio Aparecida Brancaglion, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 15 de junho

Antonio Veriani Marini, 88. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, segunda-feira, dia 17 de junho

Mathilde Felippe, 100. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Yukinitsu Nishioka, 82. Natural de Oriente (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Ivone Fiedler Fortea, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quarta-feira, dia 19 de junho

Evanilde da Conceição Romeiro, 82. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 20 de junho

Massao Ochiro, 87. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Maria Luiza Vertematti dos Santos, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 21 de junho

Waldemar Sechick, 91. Natural de Santo André. Residia no bairro Sarapui de Cima, em Piedade (SP). Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Rafael Pires Venzol, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Zachel Bezerra da Silva, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 22 de junho

Josefina Luiza Angeli Finco, 92. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Leondina Alteria Cazetta, 88. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 22, em Mauá. Crematório Vila Alpina.

Cecília Cândida Alves, 79. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22, em Mauá. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Giuseppina Rosanova Lodi, 92. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Corassini, 91. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Juliana da Silva, 33. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Atendente de farmácia. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 20 de junho

João Evangelista dos Santos, 85. Natural de Santo Antonio (RN). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Vale da Paz.

Jorge José Geraldo, 72. Natural de Lajinha (MG). Residia no Jardim Gazuza, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

João Teodoro, 69. Natural de Piranga (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Adelita Alves Ferreira, 66. Natural de Ibitiara (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Adelson Lopes de Souza, 63. Natural de Olindina (BA). Residia no bairro Conceição em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Tarcizio Rodrigues, 62. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

José Ferreira dos Santos, 58. Natural de Pão de Açúcar (AL). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Ailton Ilídio dos Santos, 38. Residia no bairro do Brooklin, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 21 de junho

Arvelino Pereira da Silva, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo (SP). Dia 21. Vale da Paz.

Eneida Rodrigues da Cunha, 63. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Márcio Passos Barbosa, 54. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 20 de junho

Joaquim Alves Garcia, 90. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Luiz Pires Domingues, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Aparecida das Dores Pedro da Silva, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

João Agostinho Vieira, 62. Natural de Alvinópolis (MG). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

José de Souza Macedo, 59. Natural de São Luiz (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Ilza Braga, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 20, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

Francisco de Lima Pinheiro, 45. Natural de Acopiara (CE). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Edneia Batista Morais, 43. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Vinicius de Souza Santos, 21. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 21 de junho

Louro Lino de Araujo, 91. Natural de Capoeiras (PE). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Maria Barbosa, 89. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Maria Lucia Muller Zoccoler, 70. Natural de Rio Claro (SP). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Joaquim Geraldo da Silva, 56. Natural de Viçosa (MG). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 22 de junho

Carmine Mazza, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Iraci Palmeira da Silva dos Santos, 86. Natural de São Miguel dos Santos (AL). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Luiz Barbosa, 80. Natural de Joanópolis (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22. Cemitério Parque ABC.

Bráulio Ribeiro Soares, 79. Natural de Caracol (PI). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Hélia Ferreira Silva, 76. Natural de Iramaia (BA). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Firmino Ribeiro, 76. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Eduardo Anda, 75. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Dilva de Oliveira Rocha, 68. Natural de Mandaguari (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Alexandra da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Diego Vieira dos Santos, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Gerson Barbosa da Silva, 31. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.