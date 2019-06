WTA confirma Ashleigh Barty como nova número 1 do mundo; Djokovic segue líder

24/06/2019 | 10:12



Depois de 23 semanas, o ranking da WTA tem uma nova líder. Nesta segunda-feira, a entidade divulgou a atualização de sua lista e confirmou a australiana Ashleigh Barty como a nova número 1 do mundo, desbancando a japonesa Naomi Osaka, que estava na ponta desde janeiro, quando conquistou o título do Aberto da Austrália, em Melbourne. A tenista do país da Oceania tem agora 6.540 pontos, contra 6.377 da rival oriental.

A liderança do ranking veio com a conquista do Torneio de Birmingham, na Inglaterra, que serve de preparação para Wimbledon. A australiana chegará embalada no terceiro Grand Slam da temporada, que começará na próxima semana, já que ganhou as últimas 13 partidas no circuito profissional, contando aí as sete vitórias que deram o título de Roland Garros, em Paris.

A lista das 10 primeiras colocadas também teve outras alterações. A alemã Angelique Kerber pulou da sexta para a quinta colocação, ultrapassando a checa Petra Kvitova, e a romena Simona Halep trocou de posição, de oitava para sétima, com a ucraniana Elina Svitolina. A também checa Karolina Pliskova, em terceiro, a holandesa Kiki Bertens, em quarto, a norte-americana Sloane Stephens, em nono, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, em 10.º, completam o Top 10.

Em semana de qualifying de Wimbledon, a brasileira Beatriz Haddad Maia ganhou quatro posições no ranking, pulando para o 121.º lugar. Carolina Meligeni Alves, sobrinha do ex-jogador Fernando Meligeni, é a segunda melhor do País, na 325.ª colocação.

MASCULINO - A atualização do ranking da ATP, nesta segunda-feira, não teve qualquer alteração no Top 10. O sérvio Novak Djokovic segue tranquilo na liderança, com quase 4.500 pontos de vantagem para o espanhol Rafael Nadal. O suíço Roger Federer, campeão no domingo do ATP 500 de Halle (Alemanha) pela 10.ª vez na carreira, se mantém em terceiro lugar.

A lista dos 10 primeiros colocados ainda conta, pela ordem, com o austríaco Dominic Thiem, o alemão Alexander Zverev, o grego Stefanos Tsitsipas, o japonês Kei Nishikori, o sul-africano Kevin Anderson, o russo Karen Kachanov e o italiano Fabio Fognini.

A primeira mudança aconteceu na 11.ª posição, agora do argentino Juan Martín Del Potro, que ultrapassou o norte-americano John Isner. Ex-Top 10 e em franca recuperação no circuito profissional, o belga David Goffin, vice-campeão em Halle, ganhou 10 lugares e assumiu o 23.º lugar.

Quem mais subiu no ranking foi o espanhol Feliciano López. A grande campanha obtida no ATP 500 do Queens, na Inglaterra, conquistando o título no último domingo, fez o tenistas de 37 anos dar uma arrancada e recuperar 60 colocações no ranking, voltando o Top 100 após passar sete semanas fora. Ex-número 12 do mundo, teve a maior ascensão entre os 100 melhores do mundo e agora é o 53.º colocado.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro, o melhor do País, caiu 11 posições e está agora em 115.º lugar. Fora do Top 200, Rogério Dutra Silva ganhou quatro colocações é o 223.º. Thomaz Bellucci é o 257.º colocado.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.415 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.620

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.595

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.405

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.215

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.610

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.980

10.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.785

11.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.740

12.º - John Isner (EUA) - 2.715

13.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

14.º - Borna Coric (CRO) - 2.205

15.º - Gael Monfils (FRA) - 2.055

16.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.960

17.º - Milos Raonic (CAN) - 1.945

18.º - Marin Cilic (CRO) - 1.940

19.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 1.715

20.º - Matteo Berrettini (ITA) - 1.665

115.º - Thiago Monteiro (BRA) - 515

223.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 216

257.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 172

266.º - João Menezes (BRA) - 161

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.540 pontos

2.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.377

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.685

4.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.425

5.ª - Angelique Kerber (ALE) - 4.685

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.555

7.ª - Simona Halep (ROM) - 3.963

8.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.868

9.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.682

10.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.565

11.ª - Serena Williams (EUA) - 3.411

12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.296

13.ª - Belinda Bencic (SUI) - 3.073

14.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.833

15.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.752

16.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.745

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.615

18.ª - Julia Görges (ALE) - 2.605

19.ª - Johanna Konta (ING) - 2.430

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.335

121.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 531

325.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 137

339.ª - Gabriela Cé (BRA) - 128

444.ª - Luisa Stefani (BRA) - 69