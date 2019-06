Jurema Águas Quentes tem pacotes para as férias

Redação



24/06/2019 | 10:18

As férias de julho estão chegando e, para algumas pessoas, a época é uma boa oportunidade para aproveitar alguns dias de folga na presença da família, seja com agitação ou para descansar. O Jurema Águas Quentes, em em Iretama, no Paraná, preparou uma programação especial para a época.

Jurema Águas Quentes

Com opções para toda a família, o resort conta com 11 piscinas de águas naturalmente quentes à 42°C e diversas opções de lazer e descanso. Os pacotes custam a partir de R$ 1.346 em apartamento duplo para dois adultos e duas crianças de até 12 anos. O preço é válido para estadias entre os dias 7 e 21 de julho.

Atrações

Oferecendo entretenimento para crianças a partir dos 4 anos de idade, o complexo turístico conta com infraestrutura para quem busca opções seguras. Para os pequenos de até 6 anos, por exemplo, há contação de histórias, oficina de circo, piquenique e festa da pipoca, além de outras atividades ao longo do dia.

Crianças de 7 a 11 anos podem brincar no circuito radical, na queimada do rei, na gincana aquática e em várias outras opções. Já os hóspedes a partir dos 12 anos conseguem participar da trilha na lama, do nó humano, da tarde eletrônica, da noite da pizza e muito mais.

Para os adultos, a programação oferece alternativas para os casais e para quem quiser aproveitar sozinho também. Aqueles que buscam entretenimento e atividades têm à disposição o circuito fitness, caminhadas pelas trilhas, alongamentos na natureza, hidroginástica e clínica de tênis.

Para dar um charme à estadia, o viajante ainda conta com shows de mágica, luau com drinques especiais, roda de viola, chá das cinco e apreciação da chegada das garças.

