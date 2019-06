Khloé Kardashian revela que Tristan Thompson ameaçou se matar após traição

24/06/2019 | 10:11



Os fãs de Keeping Up With The Kardashians descobriram no último domingo, dia 23, qual foi a exata reação de Khloé Kardashian ao descobrir que havia sido traída por Tristan Thompson e Jordyn Woods. Segundo a People, o reality show da família mostrou em detalhes como a socialite reagiu ao escândalo de traição.

Antes de imaginar que estava sendo enganada, Khloé até cogitou que estaria grávida pela segunda vez. Isso porque, a atração mostrou que a beldade realizando um teste de gravidez por sugestão de Kris e Kylie Jenner, depois dela ter reclamado de enjoos e muita enxaqueca.

- Obviamente, não se pode planejar tudo, mas eu não sei se a hora é certa. Há muita coisa acontecendo agora. Eu não sei se eu conseguiria lidar se desse positivo no momento., disse Khloé, aliviada pelo resultado do teste ter sido negativo.

Em meio ao estresse por causa dos sintomas estranhos que estava sentindo, Khloé ainda preparava uma mudança de residência e uma visita a Tristan Thompson, que estava em Cleveland. No entanto, os planos da loira mudam quando ela e as irmãs descobrem que o jogador de basquete e Jordyn tiveram uma noite juntos.

O reality mostra em detalhes como Khloé e Kylie descobriram com a ajuda de Kim e Kourtney Kardashian que estavam sendo enganados pelo jogador e pela amiga. Koko contou para a irmã que tentou falar com Jordyn sobre o assunto, após Kim contar que Larsa Pippen havia revelado que Tristan e Jordy estavam um sobre o outro na noite anterior, durante uma festa.

- Ela não está me dando as informações. Ela estava dizendo que ele estava tendo beijá-la e disse que não conseguia lembrar o que fizeram. Ela disse que ligava em cinco minutos, mas não me ligou e isso foi há 20 minutos, explicou Khloé para Kylie.

- É muito estanho. Essa é a primeira vez que eu ouço que ela estava sentada no colo dele, respondeu Jenner.

- Foi estranho que ela não tenha me mandado mensagens naquela noite. Toda vez que Jordyn encontrava Tristan, ela me enviava uma mensagem de texto, completou Khloé.

O episódio ainda mostra que Woods, finalmente, ligou para Khloé e a empresária conta para as irmãs que a amiga admitiu o que havia feito.

- Ela disse: Eu simplesmente não posso acreditar que isso está acontecendo. Eu estou tão confusa. Ela está confusa? Ela disse: Eu te amo, minha lealde é sempre sua. Por Jordyn saber tudo o que eu passei com Tristan - literalmente, meu coração está nos meus olhos. Ela está culpando ele, dizendo que foi ingênua. Ambos estão errados, explicou Kkhloé enquanto falava com Kim, Kourtney e Kylie.

Nos bastidores, Kim deu seu opinião sobre o assunto:

- A partir do momento que essa história se espalhou, a princípio, ninguém acreditou que fosse real. Eu me sinto tão mal por Khloé, Jordyn era alguém em quem Khloé realmente confiava e acreditava, apoiava e a empregava em tudo. Isso é louco demais.

Assim como Kris Jenner, matriarca da família, que estava indignada com a atitude de Woods:

- Kylie e Jordyn são amigas desde o ensino médio. Elas moram juntas na casa de Kylie. Quer dizer, elas são mais próximas do que você pode imaginar. Eu sempre senti que ela era outra filha. É muito difícil quando você passa por uma grande traição. É difícil acreditar que Jordyn estava envolvida nisso, e eu estou muito chateada com Tristan. Eu me sinto de coração partido por Khloé. Ela realmente queria que esse relacionamento funcionasse.

Durante uma conversa com Scott Disick, ex-companheiro de Kourtney, Khloé revelou detalhes sobre a reação de Tristan após a traição vir à público.

- É nojento. Eu nunca vou entender as profundezas disso. Eu estava apenas esperando um melhor resultado para minha filha e para mim mesmo. Ele fala: Eu não consigo parar de pensar em você e que bagunça eu causei. Ele está fazendo isso para ter uma reação minha. Ah, então pode dizer 'vou me matar' a qualquer momento? Isso é loucura, revelou Khloé, que pediu a amigos de Tristan que checassem se ele estava bem

Khloé ainda desabafou sobre como estava se sentindo:

- Eu sinto que eu estou com o coração partido. Eu não sinto muita coisa, estou chocada. É um golpe em minha alma. É humilhante, difícil. Há alguns dias só quero chegar. Jordyn não pensou em mim, não pensou em Kylie e nem na minha filha. Ela não pensava em Tristan e ela não pensou em si mesma. Ambos são culpados. Eu não estou culpando apenas Jordyn. Todos nós sabemos do que Tristan é capaz. Olha o que ele fez quando eu estava com nove meses de gravidez. Eu sabia quem ele era era. Eu não estou dizendo que as coisas não podem acontecer. Eu sou a pessoa mais compreensiva e calma de todas. Mas Jordyn nuna disse: sinto muito

Kylie também revelou como se sente em relação à traição da amiga.

- Nunca mais será a mesma coisa. Pelo menos por enquanto. Se decidirmos ou decidir mantê-la em minha vida. Eu acho que ela está com medo da morte, exagerou a empresária.

Depois do episódio ter ido ao ar nos Estados Unidos, Kim publicou uma mensagem no Twitter sobre o assunto:

Tão desconfortável reviver tudo isso. Temos sido tão abertas com tudo em nossas vidas, como dar à luz, casamentos, divórcios, os bons tempos e os maus e, infelizmente, esta é a verdade do que passamos e eu gostaria que ele pudesse ter sido transmitido mais cedo, disse ela.