Explosão em arsenal militar obriga retirada de habitantes de cidade

24/06/2019 | 09:41



Uma explosão causou um incêndio nesta segunda-feira, 24, em um arsenal militar na cidade de Arys, no sul do Cazaquistão. O acidente obrigou a retirada dos habitantes da cidade. Cerca de 31 pessoas ficaram feridas, informaram autoridades do país a agências de notícias.

O acidente, cujas causas ainda são desconhecidas, aconteceu por volta das 9h20 (horário local, 0h20 em Brasília). Após a explosão, o governo decretou estado de emergência em toda a província do Turquestão, da qual Aryz faz parte.

"Pela magnitude do fato, achamos necessário evacuar a cidade", disse Umirzak Shukeyev, chefe do governo da província. O ministro da Defesa cazaque Nurlan Emerkbayev foi para Arys para "avaliar pessoalmente a situação e tomar as medidas que forem necessárias", afirmou a assessoria de imprensa da pasta. A cidade tem quase 60 mil habitantes.

As autoridades montaram dois hospitais de campanha, com cem camas cada um, para atender aos possíveis feridos por causa do acidente. (Com agências internacionais).