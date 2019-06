Dos criadores de Pokémon GO, Harry Potter: Wizards Unite é lançado no Brasil

Bianca Bellucci



24/06/2019 | 09:48

Após ser lançado nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e Nova Zelândia, o aguardado Harry Potter: Wizards Unite chegou ao Brasil neste domingo (23). O jogo de realidade aumentada é obra da mesma produtora de Pokémon GO, a Niantic, e já está disponível para download no Android e iOS.

Com dinâmica bem parecida com a do game dos monstrinhos, Harry Potter: Wizards Unite traz elementos dos livros e filmes do bruxinho para o mundo real. Tudo o que você precisa fazer é usar a câmera do smartphone para mergulhar nesse universo.

Na prática, o jogador deve andar pela cidade em busca de itens e desafios. Bem como no Pokémon GO, aqui, os elementos são mais prováveis de aparecer em lugares como parques, campus universitários, zoológicos, museus. E mais: os usuários podem treinar suas habilidades com varinhas e participar de batalhas multiplayer com amigos.

É importante ressaltar que Harry Potter: Wizards Unite tem interface e diálogos devidamente adaptados para o português local.

