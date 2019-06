Anac confirma suspensão da Avianca e anuncia tomada de subsídios sobre slots

24/06/2019 | 08:24



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tornou pública no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 24, a suspensão cautelar da concessão para exploração de serviço de transporte aéreo público regular de passageiro e carga outorgada à Oceanair Linhas Aéreas, ou Avianca Brasil. A empresa, que é sediada em São Paulo, está em recuperação judicial desde dezembro de 2018 e deverá ser leiloada no dia 10 de julho.

Na mesma publicação, a agência determinou "a realização de tomada de subsídios com as partes interessadas previamente à redistribuição do banco de slots alocados à Oceanair Linhas Aéreas S.A. no Aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre (SBSP)". O documento não detalha os critérios da tomada de subsídios nem o período de realização dessa consulta pública.

Os slots da Avianca em Guarulhos - que são horários e espaços para pouso e decolagem - estão sendo alvo de disputa entre companhias do setor, entre elas Gol, TAM, Azul e Passaredo.