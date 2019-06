México e Canadá vencem e avançam às quartas de final da Copa Ouro

23/06/2019 | 23:59



A rodada final da primeira fase da Copa Ouro começou na noite deste domingo com as classificações de México e Canadá para as quartas de final. Em Charlotte, as equipes triunfaram em jogos com grau de dificuldade bem diferentes - os canadenses massacraram Cuba por 7 a 0, enquanto os mexicanos aplicaram 3 a 2 em Martinica.

Com isso, o México foi o primeiro colocado da chave, com nove pontos, três a mais do que o Canadá, o segundo colocado. Martinica, com três pontos, e Cuba, que não pontuou e levou 17 gols em três duelos, estão eliminados.

No massacre canadense sobre Cuba, Jonathan David e Lucas Cavallini brilharam com três gols cada. E Junior Hoilett complementou a goleada. Já o México sofreu bem mais, tendo aberto o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com o gol de Uriel Antuna. Na etapa final, Kévin Parsemain chegou a empatar para Martinica, que foi vazada mais duas vezes, por Raúl Jiménez e Fernando Navarro. No fim, Jordy Delem ainda diminuiu para Martinica.

Os adversários de mexicanos e canadenses nas quartas de final sairão do Grupo B, que terá a rodada final disputada nesta segunda-feira. Ambas já classificadas e com seis pontos, Haiti e Costa Rica vão duelar pela liderança da chave em Harrison. No mesmo local, Bermuda e Nicarágua encerrarão a participação na Copa Ouro e vão buscar os primeiros pontos no torneio de seleções.