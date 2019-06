Ainda à espera de adversário, seleção brasileira desembarca em Porto Alegre

23/06/2019 | 23:44



A seleção brasileira já está em Porto Alegre para a partida da próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelas quartas de final da Copa América. O elenco comandado pelo técnico Tite treinou em São Paulo na tarde deste domingo e na parte da noite embarcou para a capital gaúcha, onde chegou ao hotel por volta das 23h e ainda sem saber contra quem jogará no próximo compromisso.

Depois de bater o Peru por 5 a 0, no sábado, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo A e terá de esperar os resultados da última rodada do Grupo C para saber qual será o adversário nas quartas de final: Paraguai, Japão, Equador ou Uruguai. A definição se dará somente na noite desta segunda-feira. Antes mesmo disso, na parte da tarde, a equipe vai fazer o primeiro treino em Porto Alegre, em uma atividade a ser comandada por Tite no CT do Grêmio.

A seleção brasileira chegou ao hotel, no bairro de Anchieta, na zona norte da cidade, com um forte esquema de segurança e foi recebida por um pequeno grupo de torcedores. Cansados, os jogadores desceram rapidamente do ônibus, cumprimentaram crianças e pessoas que estavam no saguão e logo subiram para os quartos. Os titulares tiveram um domingo de treino mais leve, enquanto os reservas realizaram uma atividade mais intensa no CT do São Paulo, antes do embarque para Porto Alegre.

Mesmo suspenso, o volante Casemiro se juntou ao grupo na viagem. O jogador do Real Madrid levou o segundo cartão amarelo contra o Peru e não poderá atuar. O substituto dele deve ser Fernandinho, que se recuperou de dores no joelho e treinou com a equipe neste domingo. Essa troca deve ser a única mudança em comparação ao time escalado no último sábado, na Arena Corinthians.

O Brasil terá como concentração em Porto Alegre um hotel com localização estratégica. A concentração está a aproximadamente 2km de distância do aeroporto Salgado Filho e a cerca de 6km tanto da Arena do Grêmio como do CT a ser utilizado como preparação para a partida. As mesmas instalações foram utilizadas na última semana pela seleção uruguaia, que esteve na cidade para a partida contra o Japão.