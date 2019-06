Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



23/06/2019 | 20:40



Foi com pouco público (190 pagantes) que o São Caetano recebeu em casa, no fim da tarde de ontem, a Ponte Preta pela Copa Paulista. E, assim como o Santo André, estreou no campeonato com empate, mas neste caso, sem gols e com jogo morno. Com o resultado, ambas equipes do Grupo 4 somam um ponto cada na tabela.

O primeiro tempo não foi de grandes emoções. Bom momento foi com a Ponte, que, perto dos 19 minutos, se arriscou e mandou bola na trave do goleiro Tom, com chute forte de Galego.

As equipes até tentaram, ao longo do primeiro tempo, armar jogadas para chegar perto dos gols, mas nenhuma das duas conseguiu algo perigoso.

Depois do intervalo, nada havia mudado. O time do técnico Luiz Gabardo até se esforçou. A Ponte passou apuro após cobrança de falta de Jefferson Maranhão. Mas o São Caetano pareceu mesmo estar sem sorte. Sem boas jogadas de nenhum dos lados, o apito final foi dado com placar empatado.

O Azulão enfrenta o Grêmio Osasco, domingo, a partir das 10h, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Já a Ponte Preta encontra o Água Santa, no sábado, às 10h, em Águas de Lindóia, Interior do Estado.