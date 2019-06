O passado da Villa revisitada

Ademir Medici



Ao longo de um quilômetro, o passeio e bandeira cultural de 15 de junho último seguiram por pontos referenciais da Rua Marechal Deodoro, com a monitoria do professor Jorge Cintra, presidente do IHGSP (Instituto Histórico de São Paulo).

Em quase 200 anos desde a passagem de dom Pedro por aqui, em 7 de setembro de 1822, o trecho da Rua Marechal Deodoro percorrido é o mesmo, com alguns pontos referenciais:

1 – Marco original da Rua Marechal Deodoro instalado quando da reforma do Caminho do Mar, na década de 1910, numa iniciativa do delegado de polícia Arthur Rudge Ramos.

2 – O Largo da Matriz, com a capelinha da Boa Viagem e a basílica, sede da primeira paróquia do Grande ABC.

3 – O prédio da velha Câmara Municipal, hoje Câmara de Cultura Antonino Assumpção.

4 – O Largo de Santa Filomena, com sua capela.

A ideia do organizador, professor Jorge Cintra, e do seu irmão, professor Alexandre, é detalhar toda a via vencida por dom Pedro com vistas ao bicentenário da Independência, em 2022.

Foi visitado também o marco da Praça Lauro Gomes instalado no ponto exato onde existiu o casarão do século XIX construído pelo alferes Bonilha e onde foram instalados o Núcleo Colonial de São Bernardo (1877) e o município de São Bernardo, em 1890.



Marca rodoviária

Texto: Jorge Cintra



Esse marco instalado na Praça Lauro Gomes faz parte da rede de nivelamento do IGG (Instituto Geográfico e Geológico) do Estado de São Paulo.

Nas obras de engenharia é necessário conhecer a altitude em relação ao nível médio do mar. A equipe de nivelamento partiu do marégrafo da Mortona, no Porto de Santos, no fim da década de 1920.

O primeiro marco foi instalado em Santos, no prédio da alfândega. Diversos outros intermediários foram implantados ao longo da estrada de rodagem, como este que se vê na foto.

O marco final dessa primeira implantação encontra-se nos fundos do edifício do Museu do Ipiranga, representado no Mapeamento da Sara Brasil.

NOTAS

1 – Marégrafo – Instrumento que registra automaticamente o fluxo e o refluxo das marés em um determinado ponto da costa.

2 – Mortona – Aparelho constituído por correntes e um carro especial, que corre sobre longarinas em plano inclinado até o mar, onde prende a embarcação que precisa de conserto, conduzindo-a para a pôr a seco.

3 – Sara Brasil – Levantamento pioneiro feito com uma técnica chamada aerofotogrametria, que consiste num mapeamento feito a partir de fotos áreas.



Diário há 30 anos

Sábado, 24 de junho de 1989 – ano 32, edição 7100



Manchete – Começa a desapropriação dos ônibus. Prefeitura de São Bernardo dá entrada no Fórum com pedido de desapropriação da Viação São Bernardo.

Energia elétrica – 21% mais cara, no quinto aumento de 1989.

Indústria – Linha de produção da VW Caminhões muda de São Bernardo para o Ipiranga.

Nota – A unidade, na Avenida Dr. José Fornari, foi anteriormente ocupada pela Varam Motores, Simca e Chrysler. Hoje ali está um depósito da Casas Bahia.

Mauá – Lixo hospitalar é despejado em aterro impróprio

Saúde – Fechado o sanatório Palmares, em Santo André.

Esportes – Cancelados os Jogos Regionais por causa da greve dos professores.

Em 24 de junho de...

1919 – Imprensa brasileira ganha O Jornal, um novo diário editado no Rio de Janeiro.

Internacional

- Do noticiário do Estadão: Paris, 23 – A delegação alemã à Conferência da Paz comunicou ao governo francês que a Alemanha resolveu assinar a paz sem condições.

- Do noticiário do Correio Paulistano: em Washington, Epitácio Pessoa, presidente eleito do Brasil, visita o túmulo de George Washington.

1969 – Vereador Octavio de Oliveira solicita a reabertura da agência postal do distrito de Paranapiacaba, fechada desde a transformação do Departamento de Correios e Telégrafos em empresa pública.

1974 – General Motors anuncia a construção de fábrica de motores diesel em São José dos Campos.

Hoje

- Dia Internacional do Disco Voador

- Dia do Observador Aéreo. Lembra o primeiro voo brasileiro, em balão, realizado em 14 de junho de 1867 pelo major Francisco Cezar da Silva Amaral, durante a Guerra do Paraguai.

- Dia do Caboclo

- Dia Nacional da Araucária

Santos do Dia

- Fausto

- Firmo

