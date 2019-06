Rodrigo Simas acha positivo ter a mesma carreira que os irmãos: - Trocamos bastante figurinha

23/06/2019 | 18:11



Rodrigo Simas participou no último sábado, dia 22, do Altas Horas apresentado por Serginho Groisman e comentou o quanto ele acha positivo os dois outros irmãos que tem, Bruno Gissoni e Felipe Simas, seguirem a mesma carreira que ele de ator.

Bruno, que é o mais velho dos três, começou a atuar antes de Rodrigo, que é o do meio, mas os dois coincidentemente engataram a carreira mais ou menos ao mesmo tempo. Felipe é um pouco mais novo, mas não deixa de não ser o orgulho do irmão do meio.

- A gente [Rodrigo e Bruno] começou meio que junto, a gente fez uma peça que comemorava o grupo de capoeira do meu pai. Eu já tava fazendo teatro, já era o que eu queria. Felipe e o Bruno jogavam futebol e eles amavam as duas coisas, acabou que o dois vieram pra mesma profissão. Vejo isso como muito positivo, a gente troca bastante figurinhas, a gente se ajuda muito.

Ai que fofos, né? O trio de irmãos já até tiveram papéis com grandes destaques em novas da Rede Globo, mas atualmente só Bruno está no ar em uma novela.