Cheio de novidades em seu elenco, a aposta por uma do Santo André em sua estreia na Copa Paulista era grande. A equipe local enfrentou na tarde de ontem, no Estádio Bruno Daniel, o Grêmio Osasco, E apesar de uma partida bem movimentada e com boas jogadas, o placar não foi lá tão animador: 2 a 2.

Mas mesmo não tendo saído de campo com uma vitória, o time do técnico José Carlos Palhavam foi guerreiro e segurou bem o oponente, que não entrou em campo para brincar. Will foi o responsável por abrir o placar para o Ramalhão, aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou rebote do goleiro Alyson, que havia defendido chute de Denis. Ao invés de desanimar, o Grêmio Osasco investiu em boas jogadas e foi em busca do gol de empate. E conseguiu, aos 35 minutos, assinado por Caio Tala.

No segundo tempo o Santo André passou apuro. Logo aos sete minutos Léo Rafael chacoalhou a rede do Ramalhão e colocou o Grêmio Osasco na frente no placar. O Santo André não deixou para lá. Aos 27 Johnson, dentro da grande área, colocou com estilo na rede do adversário.

Com o resultado as equipes somam um ponto cada no Grupo 4. O Santo André encara EC São Bernardo, sábado, a partir das 15h, no Estádio Primeiro de Maio. O Grêmio Osasco entra em campo domingo, às 10h, em casa, diante do São Caetano.