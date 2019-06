Famosos marcam presença na Parada LGBT de São Paulo

23/06/2019 | 17:11



Aconteceu neste domingo, dia 23, a parada LGBT em São Paulo e muitos famosos marcaram presença durante a celebração. Vários carros de som saíram para incendiar a festa e deixar o público presente ainda mais animado. Marcelo Tas e Thammy Miranda ficaram lado a lado em um dos primeiros carros da festa

No começo da manhã, o tempo parecia não ajudar muito com a festa porque estava extremamente nublado, mas mesmo com o tempo desse jeito os famosos começaram a chegar e empurrar multidões pelas ruas da cidade! Thammy Miranda que estava vestido de jeans, camiseta básica preta, óculos escuro e touca fez questão de cumprimentar diversas vezes o público.

Fernanda Lima que está gravidíssima desceu de um carro em frente ao Masp para seguir com o caminhão de som. A apresentadora vestia uma blusinha preta, um casaco rosa cheio de plumas junto com uma calça toda florida que deu ainda mais destaque para o seu barrigão.

Maria Casadeval também esteve presente no evento e foi bem mais discretinha curtir a parada LGBT de São Paulo, a morena usou uma regatinha branca acompanhada de uma calça legging roxa, e um blusão de frio colorido amarrado na cintura, afinal, estamos falando de São Paulo, né?

Finalmente o tempo abriu e o público apareceu ainda mais em peso. Diferentemente de Casadeval, Karol Conka por sua vez não mediu esforço para colocar um look bem extravagante e combinou junto com uma bota pink, um macacão misturando a mesma cor das botas com um roxo bem marcante.

Luisa Sonza também esteve presente e mostrou que o figurino estava pra lá de maravilhoso. A cantora vestiu um top azul junto com uma calça na mesma tonalidade cheia de plumas nas laterais e um par de luvas em um tom de azul um pouco mais escuro. Maravilhosa!

Mel C, conhecida por ser uma das integrantes do grupo Spice Girls, marcou presença e incendiou o público. A cantora vestiu um top clarinho e uma calça escura com tonalidades em preto, cinza e vermelho. A morena fez questão de levantar a bandeira da causa LGBT. Diva, né?

Daniela Mercury usou e abusou das cores para montar o seu look. A cantora vestiu uma bota rosa chiclete até o joelho, acompanhada de um vestidinho curtindo com tons de verde, rosa, preto e roxo. Para deixar tudo ainda mais extravagante, a artista colocou uma espécie de sobretudo com retalhos de tecidos da mesma cor do vestido.