Grazi Massafera e Cauã Reymond voltam a se seguir nas redes sociais

23/06/2019 | 16:11



Parece que a relação de Grazi Massafera e Cauã Reymond está indo muito bem! Eles, que deram o que falar durante a separação em 2013, não tiveram muitas interações públicas desde então, porém, recentemente voltaram a se seguir no Instagram. Para quem não lembra, os dois começaram a se relacionar em 2007 e, ao anunciarem a separação, chamaram muita atenção. Do casamento surgiu Sofia, de sete anos de idade.

Agora, Cauã é casado com Mariana Goldfard, enquanto a atriz namorou por três anos o empresário Patrick Bulus. Tanto um como o outro se mostram bem adultos com a questão de ter uma filha fora do relacionamento e uma prova disso é que a relação da atual esposa do ator com Grazi é bem amigável e sem rivalidade.

- Grazi e eu nos damos muito bem. Não existe rivalidade. Existe respeito mútuo, admiração e carinho. Não há rixa ou qualquer tipo de competição. É uma fofoca falsa e barata, declarou a modelo em uma entrevista ao Jornal O Globo.

Assim que a troca de follows dos dois foi notada pelos internautas, muitos elogiaram a postura deles e falaram que isso é uma forma de mostrar que existe um grande respeito, principalmente pelo fato de terem uma filha juntos.

Que legal, né?