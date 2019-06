Com VAR como protagonista, Inglaterra bate Camarões e avança

23/06/2019 | 15:30



Em um jogo com confusão e choro decorrentes da intervenção do árbitro de vídeo, a seleção da Inglaterra confirmou o favoritismo e derrotou Camarões por 3 a 0, neste domingo, em Valenciennes, para avançar às quartas de final do Mundial Feminino com 100% de aproveitamento.

As inglesas, apontadas como uma das favoritas ao título do torneio e que ocupam o terceiro posto no ranking da Fifa, vão enfrentar na fase seguinte a Noruega, que deixou pelo caminho a Austrália. A partida será na próxima quinta-feira, às 16 horas, em Le Havre.

A partida não foi tão fácil como o placar sugere. A seleção europeia foi superior e construiu seu placar com naturalidade, mas levou sustos e contou com a ajuda do VAR e dos erros do rival para vencer.

A partir de uma das falhas das camaronesas nasceu o primeiro gol da Inglaterra. Ejangu ajeitou dentro da área para a goleira, que pegou com a mão. Na cobrança em dois lances, White rolou para Houghton fuzilar e abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo.

O time europeu ampliou aos 47 minutos, com White. No primeiro momento, a arbitragem assinou impedimento e anulou o gol. No entanto, o VAR disse à juíza que a posição era legal e o gol foi validado. Foi aí que começou a confusão. As jogadoras de Camarões se revoltaram com a marcação e se recusaram a dar a saída por dois minutos, alegando que o lance deveria ser visto pela árbitra na tela. Depois de muita reclamação, o jogo foi reiniciado.

Na etapa final, mais um gol, outra intervenção da tecnologia e choro das camaronesas, que balançaram as redes aos dois minutos. Contudo, novamente o árbitro de vídeo entrou em ação e o gol de Nchout não valeu pois ela estava em posição de impedimento. A autora do gol, indignada, chegou até a chorar e reclamou com a juíza, mas de nada adiantou. Aos 12, em jogada ensaiada de escanteio, Alex Greenwood completou de primeira para o gol e selou a vitória inglesa.