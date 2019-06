Orquestra Sinfônica de SP se apresenta amanhã na Faculdade de Direito da USP

23/06/2019 | 15:16



O público da cidade de São Paulo poderá desfrutar de música de qualidade gratuitamente nesta segunda-feira, 24, data em que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A apresentação será realizada no salão nobre da faculdade, localizada no Largo São Francisco, centro da cidade. Os músicos irão interpretar a 4ª sinfonia de Gustav Mahler, composta pelo checo no início dos anos 1900.

SERVIÇO

Apresentação da Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Data: segunda-feira, 24 de junho de 2019

Horário: 18h

Endereço: Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP - Largo de São Francisco, 95, 1º andar - Sé, São Paulo/SP

Preço: gratuito