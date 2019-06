Filho de Luciano Huck foi submetido a uma neurocirurgia, diz boletim médico

23/06/2019 | 15:08



Em boletim divulgado pelo hospital Copa Star, os médicos afirmam que o filho de Luciano Huck e Angélica foi submetido a uma neurocirurgia. No sábado, 22, Benício, de 11 anos, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no sábado, 22, nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio.

O adolescente está internado no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana, zona sul da capital fluminense. "O paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico", diz o boletim. No entanto, não há previsão de alta.

De acordo com uma publicação de Luciano no Instagram, o filho passa bem. O apresentador agradeceu as manifestações de carinho nas redes sociais.

Segundo a Marinha do Brasil, "o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma". As informações são do comandante da lancha que puxada o wakeborad, colhidas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).

Conforme nota divulgada neste domingo pela Marinha, "por tratar-se de pancada na cabeça", a família optou "pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente".

Pela manhã, as primeiras informações divulgadas pelo hospital indicavam que o filho mais velho do casal de apresentadores, Joaquim, teria sofrido o acidente. Na tarde de sábado, Luciano havia publicado no Instagram uma série de vídeos sobre o passeio de lancha com os filhos Joaquim, Benício e Eva.