23/06/2019 | 15:11



Blake Lively mostrou o quão grande está sua barriga de grávida ao posar com o marido, Ryan Reynolds, no último sábado, dia 22!

A eterna Serena, do seriado teen Gossip Girl, está esperando o terceiro filho e chamou a atenção assim que o amado compartilhou o clique em seu Stories do Instagram.

Segundo a revista People, a atriz de 31 anos de idade foi visitar Ryan, de 42 anos de idade, no set de filmagens de seu novo filme, Free Guy, que está com estreia prevista para 2020. No registro, Blake abraça o amado e, assim, deixa o tamanho de sua barriga bem evidente.