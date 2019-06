Maiara vai fazer o programa de emagrecimento de Mayra Cardi

23/06/2019 | 15:10



Maiara que está super em alta por conta do relacionamento que mantém com Fernando Zor, e por fazer dupla com Maraísa, agora não é sobre o namoro que a cantora ganhou os holofotes. Dessa vez, a sertaneja usou as redes sociais para contar uma novidade para os seus fãs, e não, ela não está grávida!

A cantora vai participar de um programa de emagrecimento da coach Mayra Cardi e compartilhou essa notícia com seus fãs no Instagram.

Falei que ia ter que ficar uns dois, três meses sem beber porque estou no projeto Seca Você Renova, junto com a Mayra Cardi.

Logo em seguida, Maiara publicou um prato mostrando a sua primeira refeição da dieta e compartilhou na legenda:

Agora vai! Começando a dieta hoje. Já estou adorando as comidas! Vamos juntos nessa, Mayra! Quem vai entrar na dieta comigo também?

É importante lembrar que a esposa de Arthur Aguiar já deu aquela mãozinha auxiliando alguns outros famosos na redução de medidas, como Larissa Manoela, Sorocaba e Anitta.