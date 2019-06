Filho de Alex Escobar fica surpreso ao pisar pela primeira vez no palco

23/06/2019 | 15:11



Alex Escobar participou neste domingo, dia 23, do programa Tamanho Família e o que ele menos esperava é que fosse chorar muito com uma homenagem que recebeu. O jornalista comentou sobre a paternidade e até chegou a falar sobre uma música que mexe muito com o seu coração, Espelho, de João Nogueira.

- Ela mexe comigo porque é o João falando do pai. E a figura do meu é importante para mim. Moldei meu caráter me espelhando nele. Sempre quis ser trabalhador como meu pai, ele sempre foi um modelo para mim.

Mas o que chamou mesmo a atenção nesta edição do programa foi que Alex, que é pai de três filhos - Mariana, Pedro e o pequeno Francisco, falou sobre a sua relação que tem com todos eles.

- Tento ser o melhor pai possível, gosto de ser pai. Tenho uma proximidade grande com a Mariana, ainda somos muito chegados. Sou muito confidente dela, mas acho que alguma coisa pode passar. Com o Pedro a gente tem dificuldades, mas tenho fé que um dia a gente vai ser chegar mais. E o Francisco, eu nem pensava em ser pai mais, até que ele veio!

E como de costume, no final do programa a produção faz com que toda a família apareça reunida com momentos marcantes da história do convidado, e claro, os filhos de Escobar estavam presentes, mas o que chamou mesmo a atenção foi que Francisco soltou uma frase durante um depoimento de sua mãe que abalou com as estruturas de Escobar e de todo o público de casa com tamanha fofurice.

- Mamãe, estou no palco!

Não dá para aguentar uma coisinha dessas, né? Muito fofo!