Filipe Toledo supera sul-africano e vence etapa do Rio do Circuito Mundial

23/06/2019 | 14:51



O brasileiro Filipe Toledo venceu, neste domingo, a etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, em Saquarema, a quinta da temporada, ao bater na final o sul-africano Jordy Smith, por 18,04 a 8,46. Sua melhor onda, essencial para o título, valeu uma nota de 9,37.

O surfista, de 24 anos, conquistou o bicampeonato da etapa carioca, repetindo o feito do ano passado. Em 2015, Filipinho também foi o vencedor, mas o evento foi na Barra da Tijuca.

Vice-campeão em Bells Beach, na Austrália, Filipinho conquistou seu primeiro título na temporada e pulou para a terceira posição do ranking mundial, atrás norte-americano Kolohe Andino e do havaiano John John Florence, que abandonou nas quartas de final em Saquarema por causa de uma lesão.

O bicampeão mundial Gabriel Medina ficou em quinto lugar, ao ser eliminado nas quartas de final pelo norte-americano Kolohe Andino. Filipinho e Medina foram os únicos brasileiros em ação neste domingo na praia de Saquarema.

Além de Smith na decisão, Filipinho superou o português e o havaiano Sebastian Zietz no primeiro round; o compatriota Adriano de Souza, no round 3; o supercampeão norte-americano Kelly Slater, nas oitavas; o japonês Kanoa Igarashi nas quartas; e o português Frederico Morais, na semifinal.

No feminino, a vitória ficou com a australiana Sally Fitzgibbons, que superou a havaiana Carissa Moore por 14.64 a 12.57 na final. As brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb foram eliminadas nas quartas de final.