Marcos Mion faz homenagem emocionante no dia do aniversário de Romeu

23/06/2019 | 14:11



Marcos Mion encantou seus seguidores neste domingo, dia 23, ao compartilhar uma mensagem emocionante para seu filho, Romeu, que completou 14 anos de idade! Por meio de um vídeo postado em seu Instagram, o apresentador não segurou a emoção ao escrever para o menino, diagnosticado dentro do Transtorno do Espectro Autista.

Hoje é dia de celebrar o amor!! Meu Romeo mais lindo do mundo faz 14 anos, começou o apresentador.

14 anos que minha vida ganhou seu maior propósito: me tornar pai. Apenas alguns anos depois entenderia que não tinha tido apenas um filho, eu e Suzana Gullo tínhamos sido escolhidos por Deus, assim como milhares de outras famílias, para cuidarmos de um anjo enviado à Terra. Ora, como não é um anjo?! Se ele consegue mudar a vida de todos os que o cercam com amor e encantamento? E essas pessoas passam adiante o amor e sabedoria que recebem dele numa corrente de tolerância, aceitação e respeito sem fim? Anjos não iluminam e protegem as pessoas? Então, é exatamente isso que o Romeo faz. Ilumina nossa vida com amor, valores verdadeiros, sinceridade e elevação de espírito e nos protege de nos tornarmos pessoas intolerantes, egoístas, desrespeitosas e insensíveis.

E continua, dizendo:

Quando sonhava em ter minha família, não poderia imaginar que seria escolhido e presenteado por Deus com um bebê autista! Deus me iluminou como sempre e me deu uma família muito mais perfeita do que eu jamais poderia ter sonhado. Obrigado meu filho por me transformar no homem que sou hoje. As lições que você me deu, com sua sabedoria e evolução me colocaram na posição que estou hoje, onde tantas pessoas anseiam em me ouvir ou ler. Para todos vocês eu tenho uma mensagem: se vocês gostam do que eu penso, escrevo, falo, da forma que encaro minha vida e crio minha família, então saiba que você sente tudo isso por uma família autista! Porque foi um autista que me transformou nisso. Então respeite TODAS PESSOAS COM AUTISMO! Admire TODAS de todos os graus e não apenas meu filho. Sem você, filho, eu nunca conheceria esse mundo de sentimentos puros, sinceros e mais intensos que tudo que existe. TE AMO.

Além de Romeu, Mion também é pai de Stefano e Donatella, todos frutos de seu casamento com Susana Gullo.