23/06/2019 | 14:11



Parece que Sérgio Malheiros não aprendeu com seu antigo erro ao caminhar mexendo no celular nas ruas do Rio de Janeiro e anteriormente quase foi atropelado, agora o ator passou por um novo perrengue, mas desta vez, não envolvia nenhum carro.

No último sábado, dia 22, Sérgio, novamente, olhando para o celular e gravando vídeos para o seus Stories acabou passando por mais uma situação desagradável e se assustou após pisar em um cocô enorme de cachorro nas calçadas do Rio.

A vida às vezes reserva esse tipo de surpresa. Tá vendo? Vocês que ficam fazendo Stories na rua e não olham para frente. Nojento... Vou parar com isso!, disse o ator em um dos vídeos.