Barty vence alemã, conquista Torneio de Birmingham e vira número 1 do mundo

23/06/2019 | 14:01



O objetivo de ser a número 1 do mundo de Ashleigh Barty foi conquistado neste domingo. A australiana, em grande fase no circuito profissional, derrotou a alemã Julia Goerges em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5, conquistou o Torneio de Birmingham e assumiu a liderança do ranking da WTA pela primeira vez em sua carreira.

Barty desbancou a japonesa Naomi Osaka, que ficou 21 semanas no topo, para se tornar a número 1 do mundo. A tenista de 23 anos vem atuando em alto nível nesta temporada e conquistou seu segundo título consecutivo, depois de triunfar em Roland Garros há duas semanas.

A temporada de 2019 de Barty tem sido espetacular. Ela começou o ano em 15.º lugar no ranking da WTA e logo foi finalista do Torneio de Sydney, na Austrália, em janeiro. Em março, faturou o título do Torneio de Miami, nos Estados Unidos e embalou para a conquista de Roland Garros. A australiana vem de 12 vitórias seguidas.

A jovem é a segunda tenista da Austrália a liderar o ranking. Evonne Goolagong ficou em primeira apenas duas semanas, entre abril e maio de 1976. Principal nome feminino australiano, Margaret Court foi nomeada melhor do mundo na década de 1960, época em que o ranking ainda não havia sido criado. Já Goerges subirá para o 18º lugar da WTA.

Em quadra, houve equilíbrio, bons saques e golpes variados. As duas têm bom desempenho na grama, mas Barty foi mais agressiva. Ela fechou o set inicial em 6/3 depois de salvar break points e aproveitar uma quebra. Goerges reagiu no começo da segundo parcial, mas não suportou a pressão e acumulou erros. Barty, mais calma, se valeu das falhas da rival e confirmou o título.