Bruna Marquezine revela como se sente quando é fotografada sem saber

23/06/2019 | 13:10



Bruna Marquezine é muito ativa nas redes sociais e, no último sábado, dia 22, acabou conversando com uma de suas seguidoras no Twitter. Tudo começou quando a atriz visitou uma loja de aparelhos eletrônicos e teve uma foto sua tirada pela fã sem perceber. O clique, foi postado na web junto de um elogio à atriz. Porém, a carioca revelou que não gosta de ser fotografada sem saber, nos comentários.

Mana, muito obrigada pelos elogios, mas da próxima vez pede a foto, por favor. Eu tiro com gosto, a não ser que eu esteja passando por um momento delicado, aí teria que contar com a tua compreensão e empatia, mas do contrário tiraria feliz da vida. Sei que a intenção não foi ruim, mas acho um pouquinho invasivo isso de tirar foto sem a pessoa saber e/ou permitir. Desculpa, tá? Mas me sinto meio uma girafa no zoológico, hahahha. Um beijo enorme, escreveu a atriz.

A internauta, então pediu desculpas e disse que não sabe como pessoas acharam a imagem sem que ela tivesse marcado Bruna. Ela ainda parabenizou Bruna pela beleza.

Sei que não... Mas ainda assim melhor sempre pedir! Ahhh, elas acham TUDO! TU DO! Hahahah!, respondeu a atriz, encerrando a conversa.