Polícia vai à casa de Johnson após vizinho denunciar briga conjugal

23/06/2019 | 11:26



A polícia de Londres esteve na madrugada do sábado, 22, na residência do candidato ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, depois que um vizinho alertou sobre uma forte briga entre ele e sua namorada, Carrie Symonds. Segundo informações do jornal The Guardian, foram ouvidos gritos e batidas de portas vindos do imóvel, no sul de Londres, por esse motivo um vizinho bateu na porta da casa.

Ao não ser atendido, relatou ao jornal, e após escutar Carrie falando para Johnson "saia de cima de mim" e "deixe minha casa", decidiu alertar às autoridades.

Os agentes foram até o local e descobriram que os ocupantes estavam "seguros e bem" e nenhuma "ação policial" foi necessária, disse a polícia em uma nota.

Johnson se separou no ano passado da sua mulher, Marina Wheeler, após 25 anos de casamento, depois que seu novo relacionamento com Carrie, de 31, veio à tona. Johnson disputa com o chanceler Jeremy Hunt o cargo de premiê. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.