Carrefour vende controle de suas atividades na China para Suning.com

23/06/2019 | 10:12



O Carrefour Group anunciou neste domingo a assinatura de um acordo para vender uma participação acionária de 80% no Carrefour China ao grupo chinês Suning.com por 620 milhões de euros. A transação, que será paga em dinheiro, avalia o Carrefour China em um valor de empresa de 1,4 bilhão de euros. O Carrefour manterá uma participação de 20% no negócio e dois dos sete assentos no Conselho de Supervisão da empresa.

O fechamento da transação está sujeito à aprovação pelas autoridades de concorrência chinesas e está previsto para o fim de 2019.

O Carrefour China opera uma rede de 210 hipermercados e 24 lojas de conveniência. Em 2018, obteve vendas líquidas de 3,6 bilhões de euros e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 66 milhões de euros.

O Suning.com é uma das principais redes varejistas da China, com cerca de 8,9 mil lojas, localizadas em mais de 700 cidades, e administra a terceira maior plataforma de comércio eletrônico do país.

Fonte: Dow Jones Newswires