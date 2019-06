Daniel Alves anuncia saída do PSG: 'Fecho um ciclo de vitórias'

23/06/2019 | 09:10



O lateral-direito Daniel Alves anunciou sua saída do Paris Saint-Germain neste domingo, depois de duas temporadas no time francês. Desde 2017 no clube, o jogador de 36 anos negociava a extensão do seu contrato por mais um ano, pois estava para vencer no próximo dia 30.

"Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão", escreveu em sua conta no Instagram. "Porém tudo tem um começo, um meio, um final. E hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui".

Em abril, Daniel Alves, que é atualmente o jogador com mais conquistas no futebol mundial - tem 39 troféus - já chegou a reclamar que o PSG deveria dar mais voz a ele, já que sabia o caminho para conquistar a Liga dos Campeões. "Quando quero dizer algo, gostaria de ser ouvido. Não porque eu sou melhor que qualquer outro, mas porque eu cheguei lá", afirmou em referência às suas três conquistas do torneio quando atuava pelo Barcelona.

"Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive à altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometi alguma falha, apenas tentava dar o meu melhor", escreveu na publicação. Durante a Copa América, ao ser perguntado sobre um possível retorno ao Barcelona, o lateral despistou e apenas disse que o clube catalão é a sua casa. Ele também afirmou que não pretende voltar ao futebol brasileiro no momento.

Daniel Alves já ganhou cinco títulos pelo time parisiense: duas vezes o Campeonato Francês (2018 e 2019), Copa da França (2018), Copa da Liga Francesa (2018) e uma Supercopa da França (2017). O jogador fez 73 partidas pelo Paris Saint-Germain, marcou oito gols e deu 16 assistências.