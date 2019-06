Baterista do RPM, Paulo Antônio Pagni morre aos 61 anos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019 | 20:55



Morreu na manhã de hoje, aos 61 anos, o baterista do RPM Paulo Antônio Pagni. Ele estava internado desde maio no Hospital São Camilo, em Salto, no Interior do Estado, por conta de infecção pulmonar. A notícia foi confirmada na rede social da banda da qual fazia parte. O velório será realizado em Araçariguama, Interior do Estado (SP), cidade onde morava. O sepultamento deve acontecer neste domingo, no cemitério municipal.

Na nota em sua página no Facebook, a banda, que fará show hoje em Garopaba, Santa Catarina, lamentou a morte do amigo. “Temos o compromisso doloroso, porém imprescindível, de fazer o show dessa noite. Por vários motivos e pela honra de nosso irmão, sempre apaixonado pelo seu trabalho e extremamente profissional”, escreveram os colegas de palco Fernando Deluqui, Luiz Schiavon e Dioy Pallone. O grupo retorna amanhã para São Paulo, para se despedir do baterista.

Conhecido como P.A., o paulistano entrou para o RPM em 1985, época em que o grupo contava também com o cantor Paulo Ricardo, e vivenciou o auge do conjunto, quando a banda lançou o disco Rádio Pirata ao Vivo, que continha temas como Naja, Revoluções Por Minuto, Rádio Pirata e Olhar 43. Seu último trabalho de estúdio com a banda foi no disco Elektra, lançado em 2011.