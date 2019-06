Trump diz que vai determinar novas sanções ao Irã na segunda-feira

22/06/2019 | 20:13



Em sua conta no Twitter, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai determinar grandes sanções adicionais ao Irã na próxima segunda-feira (24). "O Irã não pode ter armas nucleares! Sob o terrível acordo de Obama, eles poderiam chegar a uma ogiva em poucos anos, e a atual fiscalização não é aceitável", escreveu Trump em sua rede social.

O presidente dos EUA afirmou ainda que está ansioso pelo fim das sanções contra o Irã, e "eles se tornem um país produtivo e próspero novamente. Quanto mais cedo, melhor!".

Ainda no Twitter, Trump anunciou que adiou o processo de deportação de imigrantes ilegais em duas semanas, com o objetivo de aguardar um acordo entre os partidos Democrata e Republicano para resolver os problemas na fronteira ao sul do país. "Se não acontecer, a deportação começa!", completou Trump.