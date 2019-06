Brasil vai para cima da França nas oitavas

Anderson Fattori

23/06/2019 | 07:00



Principal esperança de gols do Brasil, a experiente atacante Cristiane, que já balançou a rede quatro vezes em três jogos, ensinou o caminho das pedras para que o Brasil elimine a França hoje, às 16h (de Brasília), no Stade Oceáne, em Le Havre, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo a veterana, as brasileiras não podem temer as anfitriãs.

“Chegamos em fase que não dá mais para cometer erros, agora quem perder volta para casa. Então acho que temos de impor o nosso melhor futebol, não tem que ter medo de nada, temos de enfrentar de igual para igual. E vamos para cima”, comentou a atacante, que projeta partida decida nos detalhes. “Acho que será jogo muito equilibrado. Nós respeitamos a França e acredito que elas nos respeitam também. Acho que em Copa do Mundo você tem que ir para o tudo ou nada. Claro que com uma estratégia, armando muito bem a equipe. Quem errar menos vai sair com a vitória”, disse.

O técnico Vadão não deve fazer grandes mudanças na equipe que venceu a Itália por 1 a 0 na última partida da primeira fase. Prova disso é que o treinador preferiu poupar o elenco titular dos últimos treinos. Elas fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto as reservas foram ao campo para trabalhar com bola. A grande preocupação da comissão técnica é com as lesões musculares, que estão assombrando a Seleção Brasileira.

A única dúvida seria o retorno da veterana meia Formiga, 41 anos, que cumpriu suspensão contra a Itália. Ela se recuperou de entorse leve no tornozelo esquerdo e está à disposição de Vadão. Caso opte pela experiência, ela retorna ao time na vaga de Ludmila.

Já a meia Marta, autora de dois gols nesta Copa do Mundo, está confirmada e totalmente recuperada de lesão muscular na coxa esquerda, que a tirou da estreia contra a Jamaica. A expectativa é que ela consiga completar a partida, já que nos dois jogos anteriores precisou ser substituída porque sentiu fisicamente.