Seleção goleia o Peru e garante vaga nas quartas de final

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



23/06/2019 | 07:00



Depois de passar apuro diante da Venezuela, na terça-feira, com empate em 0 a 0 e dois gols anulados pelo árbitro de vídeo, o Brasil parece ter desencantado. A vaga para as quartas de final da Copa América para a Seleção Brasileira está garantida e o bilhete foi uma goleada em cima do Peru, por 5 a 0, na tarde de ontem, na Arena Corinthians, em São Paulo.

A Seleção do técnico Tite se classificou na primeira colocação do Grupo A, com sete pontos. O próximo jogo será na quinta-feira, a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, mas seu adversário (terceiro colocado dos Grupos B ou C) será conhecido apenas amanhã.

Foi com a cabeça no lugar e jogando com calma que o Brasil conseguiu o resultado positivo e realizar seu melhor jogo no campeonato até então. Os peruanos começaram bem a partida e mostraram perigo no campo brasileiro. Mas foi só.

O gol que abriu o placar foi assinado por Casemiro, que marcou de cabeça, aos 11 minutos. Foi o que bastou para elevar a moral e a confiança do time brasileiro. Roberto Firmino marcou o segundo, apenas sete minutos depois. Ainda coube mais um no primeiro tempo, e Everton Cebolinha, destaque da partida, chutou de longe e com força para marcar.

Com a confiança da torcida e o Peru completamente perdido dentro de campo, o Brasil, no segundo tempo, aproveitou para marcar outros dois. O quarto gol foi de Daniel Alves, aos sete minutos. Willian anotou, no fim da partida, aos 42, um belo chute de fora da área.

Venezuela leva melhor em cima da Bolívia por 3 a 1

Depois de empatar sem gols contra Peru e Brasil, a Venezuela desencantou na Copa América ao derrotar a Bolívia por 3 a 1, ontem, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Autor de dois gols, o atacante Darwin Machís foi o nome do jogo e conduziu os venezuelanos à vitória que garantiu a equipe nas quartas de final do torneio sul-americano.

A Venezuela se beneficiou da goleada do Brasil em cima do Peru por 5 a 0, no outro jogo do Grupo A, para passar ao mata-mata na segunda posição da chave, com cinco pontos, atrás apenas da equipe do técnico Tite, que ficou com sete. A Bolívia se despediu do torneio sem vitória.

A Venezuela enfrentará nas quartas de final o segundo colocado do Grupo B, que pode ser Paraguai, Catar ou Argentina. O adversário será conhecido hoje e o jogo será sexta-feira, às 16h, no Maracanã.