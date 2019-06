Maestro Silvio Baccarelli morre, aos 88, na Capital

Aline Melo



23/06/2019 | 07:00



Nome que ficou conhecido por ajudar jovens de comunidades carentes por meio da música, o maestro Silvio Baccarelli morreu na sexta-feira, aos 88 anos, na Capital. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa com infecção urinária. Seu corpo foi cremado ontem, na Vila Alpina, em São Paulo.

Baccarelli começou a trajetória na música ainda novo, aos 12, em Minas Gerais, Mas ficou bem conhecido após um incêndio tomar conta da favela Heliópolis, na Capital paulista. O ano era 1996. Após ver a notícia na TV, o regente arregaçou as mangas e criou projeto de formação de músicos destinado a crianças e jovens da comunidade. Daí surgiu o Instituto Baccarelli, organização sem fins lucrativos de onde saíram a Orquestra Sinfônica Heliópolis e o Coral da Gente.

Isaac Karabtchevsky, diretor do instituto, lamentou a morte do regente nas redes sociais. “O falecimento do maestro Baccarelli representa uma perda inestimável para o meio musical brasileiro”. Por motivos de saúde, o regente estava afastado do projeto desde 2011. Hoje o espaço atende anualmente mais de 1.000 crianças e jovens por meio de programas socioculturais na comunidade.