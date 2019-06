Pacientes retiram 10t de lixo da Billings

Da Redação



23/06/2019 | 07:00



O Programa Remando para a Vida, da Prefeitura de São Bernardo, destinado às pessoas em tratamento de saúde mental nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), atingiu, na última semana, a marca de 10 toneladas de lixo retiradas da Represa Billings.

Os mutirões de coleta de resíduos sólidos começaram a ser realizados por grupo de pacientes há quatro anos. Hoje, a ação ocorre uma vez por mês e envolve em torno de 30 pessoas em cada coleta. As atividades ocorrem em todas as últimas sextas-feiras de cada mês e quem deseja participar pode enviar solicitação via e-mail remando.vida@saobernardo.sp.gov.br.

O Remando para Vida realiza cerca de 250 atendimentos mensais, com pacientes em tratamento nos Caps e residências terapêuticas. O objetivo é promover, por meio da diversão e do esporte, a inclusão social e a reabilitação, assim como apresentar a importância da preservação ambiental.

Destaca também atividades esportivas, com caiaques e pranchas de stand-up paddle, pelas águas da Represa Billings, na região do Riacho Grande.

O coordenador do programa, Ricardo Augusto, passou a observar que a quantidade de lixo exposto incomodava os pacientes, além de ir na contramão de uma das ideias do programa, que é a educação ambiental e o bom uso do manancial.

Participante do programa desde 2017, Mario Shiwaku, 76 anos, se diz satisfeito com os resultados das ações. “Ultimamente nem tem muito lixo para tirar, acho que estão aprendendo. Agora sobra o lazer, e isso faz muito bem para as pessoas”, destacou.