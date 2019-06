Da Praça Lauro Gomes à Estrada das Lágrimas

Ademir Medici



Sábado retrasado (15 de junho) Memória participou de um passeio e bandeira cultural seguindo as trilhas por onde passou dom Pedro no célebre 7 de setembro de 1822. Como expositor o grupo teve o professor Jorge Pimentel Cintra, presidente do IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo). Ele e o irmão, Alexandre Pimentel Cintra, procuram detalhar o Caminho da Independência, com vistas às festividades do bicentenário em 2022.

As trilhas seguidas estão totalmente urbanizadas no trecho percorrido, entre o Centro de São Bernardo e a Árvore das Lágrimas, em São Paulo.

Passamos por Rudge Ramos (antigo bairro dos Meninos – onde existiu um pouso de tropeiros certamente observado por dom Pedro, na bifurcação das Estradas do Vergueiro e das Lágrimas).

Cruzamos pela primeira vez o Rio dos Meninos pela Estrada das Lágrimas na altura do Instituto Mauá – nos limites entre São Bernardo e São Caetano.

Demos uma esticada até a igreja do bairro Fundação – outrora sede da Fazenda dos Beneditinos (no antigo Tijucuçu).

Vencemos mais à frente, e pela segunda vez, outro trecho do Rio dos Meninos pela chamada Ponte Preta. Seguimos pelo bairro São João Clímaco – e Estrada das Lágrimas, já em São Paulo – até a célebre Árvore das Lágrimas.

Às 18h estávamos aos pés da árvore, aprendendo com a sua zeladora, dona Yara, que aguarda há 30 anos a recuperação do espaço daquela árvore símbolo.

Em síntese: Memória acumulou uma série de boas informações, que aos poucos iremos compartilhar com você, leitor amigo.

BENEDITINOS

Antes de seguir pela Estrada das Lágrimas em direção a São Paulo, o grupo fez a última foto coletiva, ao lado da vitrine fruto dos trabalhos arqueológicos realizados na sede da Fazenda São Caetano.

A escavação foi realizada por equipe dirigida pela arqueóloga Margarida Davina Andreatta, por proposta do professor José de Souza Martins e com o apoio decisivo da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

Estão na foto: Elói Leandro (primeiro à esquerda, ao fundo), Simone Bello, Vicente D’Angelo, Jorge Pimentel, Alexandre Pimentel e Reinaldo Macabel; na frente: Johnata William Zorzi, Marlene Sessi (Marcele), Silvia Von Tiesenhausen (Sonia), Natália Frutuoso, Jonas Taucci (da Paróquia São Caetano), Ghislaine Lamounier, Ricardo Pires de Campos, João Paulo de Oliveira e Valter Augusto Zorzi.

Por e-mail

- Na nota referente ao dia 16 de junho, acho que o nome correto da atriz é ‘Claudete Joubert’. Ela foi uma das musas das pornochanchadas dos saudosos anos 70...

Sérgio Paz, São Paulo

Nota da Memória – Tem razão o leitor e amigo Sérgio Paz. Claudete Joubert protagonizava o filme Desejo Proibido, em 1974, em cartaz no Cine Tangará, em Santo André.

Alguns anos antes, outra atriz, esta de fama internacional, interpretava filme onde também aparece no título a palavra ‘desejo’ – leiam na seção Em 23 de junho de...

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 23 de junho de 1989 – ano 32, edição 7099



Manchete – Lei de greve está aprovada pelo Congresso

São Bernardo – Prefeito Mauricio Soares vai recolher ISS (Imposto Sobre Serviços) de empreiteiras em obras públicas.

SOS Bairros – A adutora da Rua Taubaté, no Jardim Utinga, em Santo André, está quebrada, sem que o Semasa consiga resolver o problema.

Cultura & Lazer – Reformas em teatros são urgentes.

Com instalações precárias, som e serviços deficientes, espaços culturais percorridos pelo Diário mal suportam a realização de grandes eventos.

No Teatro Municipal de Santo André, o forro despenca e as poltronas estão rasgadas.

Polícia – O tenente-coronel José Severino Sobrinho assumiu ontem o comando do 8º Grupamento de Incêndio, em Santo André.



Grande ABC – A Diocese de Santo André possui quatro paróquias dedicadas a São João Batista: Parque João Ramalho (Santo André), Rudge Ramos (São Bernardo), Santa Paula (São Caetano) e São João (Mauá). Além de inúmeras capelas dedicadas ao santo mais festeiro deste mês de junho.

Em 23 de junho de...

1919 – Os advogados Francisco Morato e Vicente Rao anunciam seus serviços profissionais, com escritório à Rua São Bento, 66-A (sobrado), e telefone central 5030.

Nota – Os dois profissionais são hoje nomes de ruas na Capital.

Internacional

- Do noticiário do Correio Paulistano: é muito grave a situação na Áustria.

- Do noticiário do Estadão: a Alemanha reluta em assinar o tratado de paz.

1959 – Uma comissão de grevistas da Fiação e Tecelagem Santo André decide ir ao Rio de Janeiro para solicitar a interferência do presidente da República e do ministro do Trabalho para pôr fim à greve, que entrou em seu 64º dia.

- Em cartaz no Cine Carlos Gomes, em Santo André: Desejo, com Sophia Loren.

1969 – Iniciam-se os preparativos para a comemoração do 50º aniversario de lançamento da pedra fundamental da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Santo André. Bombeiros realizam a limpeza externa das paredes e repintam a cruz frontal, de seis metros, utilizando uma escada ‘Magirus’. Serão trocadas 344 lâmpadas.

Nota – E atenção, paroquianos: a Catedral do Carmo está prestes a completar, neste 2019, um século desde o início da sua construção, em 1919.

1984 – Prefeitura de São Bernardo anuncia que o bairro Assunção contará com ônibus intermunicipais.