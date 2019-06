Barty vai à final em Birmingham e está a uma vitória de ser a número 1 do mundo

22/06/2019 | 16:11



O objetivo de ser a número 1 do mundo está cada vez mais perto. Neste sábado, a australiana Ashleigh Barty, em grande fase no circuito profissional, avançou à final do Torneio de Birmingham, disputado em quadras de grama na Inglaterra e preparatório para Wimbledon, e está a apenas uma vitória de desbancar a japonesa Naomi Osaka da liderança do ranking da WTA. Para se classificar, a tenista de 23 anos derrotou nas semifinais a checa Barbora Strycova por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Com a quarta vitória nesta semana em Birmingham - 11 no total se contar as sete da campanha do título de Roland Garros -, Barty está em sua quarta final da temporada de 2019. Depois de sua inesperada caminhada de sucesso no saibro de Paris, a australiana foi para a grama, um piso em que se sente muito à vontade, e mantém seu grande momento às vésperas de Wimbledon.

A adversária de Barty nesta importante final para sua carreira será a alemã Julia Goerges, que também se dá muito bem em pisos rápidos e eliminou a croata Petra Martic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. No confronto direto, a australiana ganhou um e perdeu outro no ano passado. A tenista da Alemanha, de 30 anos, tem três títulos na carreira profissional.

A temporada de 2019 de Barty tem sido espetacular. Ela começou o ano em 15.º lugar no ranking da WTA e logo foi finalista do Torneio de Sydney, na Austrália, em janeiro. Em março, faturou o título do Torneio de Miami, nos Estados Unidos e embalou para a conquista de Roland Garros.

NA ESPANHA - Duas tenistas da nova geração estão na final do Torneio de Maiorca, também disputado em quadra de grama. Em um duelo inédito no circuito profissional, a suíça Belinda Bencic, de 22 anos, enfrentará a norte-americana Sofia Kenin, de 20.

Ex-Top 10 do ranking, Bencic conseguiu uma grande reação em cima da alemã e cabeça de chave 1 Angelique Kerber, a atual campeã de Wimbledon, e venceu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/6 (7/2) e 6/4. Esta será a terceira final da suíça sobre a grama em busca do segundo troféu, já que foi campeã em Eastbourne em 2015.

Kenin, uma surpresa em Roland Garros, avançou à terceira final na temporada de 2019 ao ganhar da letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2. A norte-americana busca o segundo título neste ano, já que em janeiro faturou o Torneio de Hobart, na Austrália.

BRASILEIRAS - As paulistas Bia Haddad Maia e Luísa Stefani completaram a ótima campanha sobre a grama inglesa e conquistaram neste sábado o título de duplas no ITF de US$ 100 mil de Ilkey. Em uma final muito equilibrada, elas venceram as australianas Ellen Perez e Arina Rodionova, cabeças 3, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10 a 4 no match tie-break.