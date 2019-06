Giovanna Ewbank e Ana Paula Padrão participam do Programa da Maísa

22/06/2019 | 15:10



Maisa Silva recebeu no Programa da Maisa deste sábado, dia 22, as apresentadoras Ana Paula Padrão e Giovanna Ewbank para um bate-papo super descontraído sobre a família, sonhos e carreia, além de fazer com que as duas brincassem muito nas gincanas do programa. Giovanna abriu muito o seu coração e acabou até comentando que ao contrário do que Maisa pensa, a YouTuber tem sim milhares de defeitos e ela até contou um deles.

- Eu tenho vários defeitos! O meu pé é um deles. Eu sou praticamente um L e meu pé não é um dos mais bonitos.

Já ao receber Ana Paula Padrão, Maisa questionou a apresentadora sobre como foi toda a sua transição do jornalismo para o entretenimento e Ana assume que não foi nada planejado em sua vida, e sim por acaso!

- Foi tudo por acaso, não foi programado. Eu não sai da bancada para ir para o entretenimento. Sai e fiquei mais de um ano fora só tocando minhas empresas. E aí veio o convite para fazer [a apresentação] o MasterChef.

Além de tudo isso, as duas convidadas ainda passaram por uma brincadeira com o chef Carlos Bertolazzi, onde as apresentadoras estavam com um pensamento firme que iriam seguir uma receita, mas na verdade foram fazer uma slime. Maisa foi a loucura, afinal, ela é a mais jovem e provavelmente a que mais fez slime na vida!