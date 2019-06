Namorado de Letícia Almeida desabafa sobre o passado da atriz: - Assumo todos os problemas dela

22/06/2019 | 15:10



Parece que Letícia Almeida encontrou uma pessoa certa para deixar o que está no passado, lá no passado e que também está disposto a enfrentar os problemas da atriz ao lado dela. Bruno Daltro, novo namorado da artista deu uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e contou sobre o relacionamento dos dois.

- Nos conhecemos através de um amigo em comum. Estamos juntos há um tempinho, mas tempos tanta afinidade que parece que estamos juntos há bastante tempo. Estamos muito felizes!

O novo namorado de Letícia Almeida ainda contou para a jornalista que toda a polêmica envolvendo o nome dela junto com o da família Poncio não tem muita relevância para ele.

- Tudo o que aconteceu não é novidade para ninguém. Não me interessa quem fica perguntando sobre isso, porque eu sou muito bem resolvido. Quando começo a namorar uma mulher, eu assumo todos os problemas dela.

Uau! Pelo visto, Letícia Almeida acertou em cheio no boy agora, né? Esperamos que eles sejam muito felizes juntos!