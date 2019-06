Letícia Spiller faz piquenique em Paris com a filha

22/06/2019 | 14:11



Letícia Spiller está fazendo uma viagem em Paris com a filha Stella, de oito anos de idade, e tem alimentado as suas redes sociais com fotos altamente lindas - tanto com o cenário diferente quanto a pela própria produção para as fotos da atriz.

Na última sexta-feira, dia 21, Spiller compartilhou com os seus seguidores uma imagem dela com a filhinha aproveitando um piquenique delicioso no Jardin des Tuileries, e na legenda deu a entender que a atriz estava curtindo ainda as comemorações de seu aniversário de 46 anos de idade, recém completados na quarta-feira, dia 19.

Ainda ganhando presentes!!! Merci, Clau Gazel! Nosso picnic foi delicioso.

Que lindinha as duas juntas posando para a foto, né?