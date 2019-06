Esposa de Stênio Garcia posa sem roupa nas redes sociais

22/06/2019 | 14:11



Eita! A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saade, resolveu comemorar o Dia Internacional da Ioga de uma maneira pra lá de diferente e um tanto quanto libertador. Obviamente, Saade é praticamente da modalidade e uniu a sua habilidade em fazer as difíceis posições da Ioga com a vontade que tem de posar nua nas redes sociais.

Sendo assim, Marilene compartilhou na última sexta-feira, dia 21, com todos os seus fãs e seguidores das redes sociais uma foto em que está de ponta-cabeça e no melhor estilo igual como veio ao mundo - sem roupa alguma.

Hoje ainda é o Dia Internacional da Ioga. Não posso deixar de dizer que a ioga não só mudou a minha vida, mas equilibrou minhas células, meus órgãos e minha essência que chamo de alma! Não é apenas um novo olhar ao redor do mundo e de mim mesma, é simplesmente a libertação de todos os dogmas e amarras para viver o momento presente com amor, luz e verdade, independentemente de qual seja a sua escolha ou a sua verdade do momento. Qual é a sua verdade? A minha é apenas viver em sintonia com o Universo no presente, o presente de estar viva. Namastê!, escreveu ela na legenda da publicação.

Uau, parece que Mari Saade está muito bem mesmo, né?